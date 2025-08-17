Choque frontal en la ruta 11 dejó dos personas hospitalizadas

Un grave siniestro vial ocurrió en la tarde de ayer en la Ruta Provincial 11, a la altura del kilómetro 256, entre las localidades de Corral de Bustos y Colonia Progreso.

Por causas que aún se investigan, dos vehículos impactaron de frente y dejaron como saldo a dos personas con lesiones de distinta consideración. Ambas fueron trasladadas a un hospital de la zona para su atención.

En el lugar trabajaron personal policial y dotaciones de bomberos voluntarios, quienes realizaron las tareas de asistencia y ordenamiento del tránsito.