Accidente

Choque frontal en la ruta 11 dejó dos personas hospitalizadas

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 256, entre Corral de Bustos y Colonia Progreso, y movilizó a bomberos y policías
Sucesos
domingo, 17 de agosto de 2025 · 11:43

Un grave siniestro vial ocurrió en la tarde de ayer en la Ruta Provincial 11, a la altura del kilómetro 256, entre las localidades de Corral de Bustos y Colonia Progreso.

Por causas que aún se investigan, dos vehículos impactaron de frente y dejaron como saldo a dos personas con lesiones de distinta consideración. Ambas fueron trasladadas a un hospital de la zona para su atención.

En el lugar trabajaron personal policial y dotaciones de bomberos voluntarios, quienes realizaron las tareas de asistencia y ordenamiento del tránsito.

