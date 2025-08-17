Controles en Córdoba: tres detenidos con droga, arma y alcoholemia positiva

En distintos controles realizados por la Policía Caminera durante este fin de semana, tres hombres fueron detenidos en procedimientos efectuados en Villa de Soto, Las Varillas y Cruz del Eje.

En el primer operativo, un conductor que circulaba por Villa de Soto fue identificado con pedido de captura vigente y además dio resultado positivo en el test de alcoholemia.

En Las Varillas, otro hombre fue aprehendido tras detectarse que transportaba estupefacientes, mientras que en Cruz del Eje se detuvo a un tercero que llevaba consigo un arma de fuego.

En todos los casos, los vehículos y elementos relacionados quedaron secuestrados, con intervención de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA).