Córdoba: cayó con drogas un hombre que tenía libertad condicional

La Fuerza Policial Antinarcotráfico detuvo a cinco personas durante un procedimiento realizado en barrio Cooperativa El Progreso, en la ciudad de Córdoba. El operativo se concretó tras varios meses de investigaciones a cargo del Ministerio Público Fiscal.

El allanamiento se llevó a cabo en una vivienda de calle Pedro Escobar, donde los agentes incautaron 344 dosis de marihuana, 27 dosis de cocaína y distintos elementos relacionados con la causa.

Noticias Relacionadas Un joven de 28 años fue detenido por narcomenudeo en cercanías de una parroquia

Entre los detenidos se encuentra el principal investigado, un hombre que tenía antecedentes penales y actualmente gozaba de libertad condicional. Además, fueron arrestados otros dos hombres de 29 y 33 años, uno de 43, y dos mujeres de 25 y 29 años.

La Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno dispuso el traslado de los detenidos y lo secuestrado a sede judicial.