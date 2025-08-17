Córdoba: cayó con drogas un hombre que tenía libertad condicional

Operativo en Cooperativa El Progreso
La Fuerza Policial Antinarcotráfico detuvo a cinco personas durante un procedimiento realizado en barrio Cooperativa El Progreso, en la ciudad de Córdoba. El operativo se concretó tras varios meses de investigaciones a cargo del Ministerio Público Fiscal.
El allanamiento se llevó a cabo en una vivienda de calle Pedro Escobar, donde los agentes incautaron 344 dosis de marihuana, 27 dosis de cocaína y distintos elementos relacionados con la causa.
Entre los detenidos se encuentra el principal investigado, un hombre que tenía antecedentes penales y actualmente gozaba de libertad condicional. Además, fueron arrestados otros dos hombres de 29 y 33 años, uno de 43, y dos mujeres de 25 y 29 años.
La Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno dispuso el traslado de los detenidos y lo secuestrado a sede judicial.