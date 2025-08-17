Denuncian que hay delfines y lobos marinos abandonados en el ex Aquarium de Mar del Plata

Una grave denuncia por presunto abandono de animales sacude a Mar del Plata. Imágenes y testimonios que se viralizaron en las últimas horas alertan sobre el estado de delfines y lobos marinos que permanecen en el predio del ex Aquarium, cerrado al público desde hace cinco meses.

Según supo Noticias Argentinas con información de 0223, vecinos que lograron ingresar al lugar relataron una situación desoladora, asegurando que los ejemplares "están abandonados, muertos de hambre y con el agua podrida". En uno de los testimonios, una persona expresó su angustia: "¿Será que alguien les dará de comer? Hace cinco meses que están ahí".

La palabra de los especialistas: "Las imágenes hablan por sí solas"

La Fundación Fauna Argentina se hizo eco del reclamo y su directivo, Juan Antonio Lorenzani, manifestó su preocupación tras analizar las imágenes difundidas. Las fotos muestran a varios delfines en un estanque y a un lobo marino en un espacio visiblemente deteriorado.

Agua verdosa: Lorenzani señaló que "a simple vista el agua está de color verdosa", un claro indicio de falta de mantenimiento.

Abandono evidente: El directivo de la ONG fue contundente al afirmar que se observa "el abandono no solamente del lugar sino de los delfines".

Imágenes contundentes: Para la fundación, no hay lugar a dudas sobre la situación. "Las imágenes hablan por si solas", sentenció Lorenzani.

Dolor y preocupación: El relato de quienes vieron a los animales refleja la gravedad del caso: "Me muero de dolor, es terrible", aseguró uno de los testigos.

La denuncia generó una fuerte conmoción en la ciudad y exige una respuesta urgente de las autoridades responsables del predio y del bienestar de los animales que aún se encuentran alojados en sus instalaciones. (NA)