Entre sábado y domingo, graves accidentes de moto dejaron un saldo trágico

El fin de semana dejó una seguidilla de accidentes en las rutas y calles de la región, que volvieron a exponer la vulnerabilidad de los motociclistas. Entre los siniestros se contabilizan múltiples heridos y dos víctimas fatales.

El sábado por la tarde, cerca de las 14.30, un choque entre un automóvil y una moto en Malagueño terminó con una joven hospitalizada con politraumatismos. Apenas veinte minutos más tarde, en la ruta provincial E-34 a la altura de Copina, otra motocicleta perdió el control y derrapó. Una mujer resultó con lesiones en la pierna y debió ser trasladada al hospital.

Ya en la noche del mismo sábado, un nuevo siniestro ocurrió en Villa Carlos Paz, en la intersección de Cárcano y Gambarte, barrio Sol y Río. Un hombre de 43 años que manejaba una Bajaj Rouser acompañado por una mujer de 32 impactó contra un Volkswagen Nivus. La acompañante sufrió politraumatismos y fue derivada al hospital.

El domingo comenzó con la noticia más dura. A las 7.10, en la Ruta Nacional 11 a la altura de Las Toscas, un joven de 23 años perdió la vida tras chocar su motocicleta Yamaha Krypton contra una Toyota Hilux. La ruta quedó cortada mientras trabajaba personal policial y judicial.

Ese mismo día, antes de las 6.30, se había registrado un violento siniestro en Venado Tuerto: dos jóvenes de 19 años en una moto Honda XR 150 cc impactaron contra un guardarrail. La acompañante sufrió la amputación de una pierna y el conductor, una fractura expuesta.

El cierre trágico del fin de semana llegó en la tarde del domingo, cuando un motociclista de 29 años falleció en la Ruta 14, en el camino viejo a Copina. Circulaba en una KTM Duke junto a un grupo de amigos oriundos de Tanti, cuando perdió el control y golpeó contra un árbol. Los médicos constataron el deceso en el lugar.

La seguidilla de accidentes dejó como saldo un panorama sombrío: varios heridos graves y dos motociclistas que perdieron la vida en menos de 48 horas.