Fin de semana largo con fuerte operativo en el Cerro Champaquí

Durante el fin de semana largo, el Cerro Champaquí y sus accesos fueron escenario de un amplio operativo de seguridad y control encabezado por efectivos del DUAR de la Dirección Bomberos. La acción se desarrolló en conjunto con Guardaparques Provinciales y Nacionales, Policía Ambiental, Bomberos Voluntarios y la Secretaría de Turismo.

Las tareas incluyeron controles vehiculares, registros de visitantes, supervisión de guías y prestadores turísticos. Además, se brindó asistencia a un hombre que sufrió una descompensación en plena jornada de montaña.

Según el balance oficial, fueron contabilizados y asesorados cientos de visitantes, en un trabajo coordinado que buscó prevenir riesgos y promover prácticas responsables en un área natural protegida de alta concurrencia turística como Villa Alpina y la Reserva Natural Pampa de Achala.

Estas acciones, remarcaron las autoridades, forman parte de la política de seguridad y concientización comunitaria, que apunta a fomentar el respeto por las indicaciones de los organismos de control, promover actividades con guías habilitados y reducir los riesgos en entornos agrestes.

