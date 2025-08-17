Fueron a robarle con inhibidores a los fanáticos de Los Pumas en el Kempes

Durante el operativo de seguridad montado en el Estadio Mario Alberto Kempes por el evento internacional de rugby, la Policía de Córdoba detuvo a dos hombres mayores que circulaban en un vehículo con elementos vinculados a posibles robos.

El procedimiento ocurrió en el sector de la playa norte del estadio, donde los uniformados interceptaron el rodado en el que se conducían los sospechosos. Al realizar la requisa, hallaron un inhibidor de señal tipo handy y un destornillador.

Los hombres fueron trasladados a sede policial, mientras que el automóvil quedó secuestrado junto a los elementos encontrados. El hecho generó alarma, dado el nivel de convocatoria del evento deportivo y la posibilidad de que el inhibidor se utilizara para cometer ilícitos en la zona de estacionamientos.