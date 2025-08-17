Impactante accidente aéreo en Río Segundo: avioneta cayó tras chocar cables

Un accidente aéreo generó alarma en la localidad de Oncativo, en el departamento Río Segundo, cuando una avioneta se precipitó a tierra luego de impactar contra cables de alta tensión.

El hecho ocurrió en la víspera, durante un evento de aviación que se desarrollaba en un alojamiento rural de las afueras de la ciudad. En la aeronave viajaban dos hombres mayores de edad que resultaron heridos tras la caída.

Noticias Relacionadas Violento ataque a un móvil dejó a una mujer policía con una seria lesión

De inmediato fueron asistidos por los equipos de emergencia presentes en el lugar y trasladados para recibir atención médica. Según las primeras informaciones, las lesiones no revestirían gravedad.

En el sitio trabajó personal policial junto a bomberos y servicios sanitarios para garantizar la seguridad de la zona y asistir a los tripulantes.