Murió un joven motociclista tras chocar contra una camioneta

Bell Ville. Un joven de 25 años murió hoy cerca de Bell Ville, luego de chocar frontalmente con su motocicleta contra una camioneta.

El hecho se produjo en la ruta 1V09, a la altura del kilómetro 504 (cruce con ruta 3), cuando por causas que se investigan colisionaron una moto Honda Wave donde viajaba la víctima fatal, contra una camioneta Ford Raptor.

En el hecho también resultó lesionado el conductor de otra motocicleta marca Motomel S2 125 cc., quien debió ser trasladado al hospital local para su asistencia con traumatismo de cráneo.

