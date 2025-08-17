Policía Caminera alertó por bancos de niebla en rutas de Córdoba

Alerta vial en Córdoba
Policía Caminera alertó por bancos de niebla en rutas de CórdobaLa Policía Caminera advirtió esta mañana por la presencia de neblina en la ruta 11, la autovía 19 y la ruta 7, con circulación riesgosa
La Policía Caminera emitió un aviso de precaución debido a la presencia de densos bancos de niebla que afectan la visibilidad en distintos corredores viales de la provincia.
Las zonas más comprometidas son la Ruta Provincial 11, la Autovía 19 en el tramo Córdoba–San Francisco, y la Ruta Nacional 7. En estos sectores, la visibilidad se encuentra notablemente reducida, lo que representa un riesgo para la circulación vehicular.
Las autoridades recomendaron disminuir la velocidad, mantener la distancia prudente con otros vehículos y circular con las luces bajas encendidas.