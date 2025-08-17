Seis detenidos por caza ilegal en límites entre Córdoba y San Luis

Tras varios procedimientos realizados en los límites entre Córdoba y San Luis, en el sector de Penca y la reserva ecológica de Estancia Ralicó, seis personas fueron detenidas por infracción a la Ley de Caza y Pesca.

Durante los operativos, personal policial secuestró dos camionetas, dos armas de fuego, un rifle de aire comprimido, varias armas blancas y una pieza de jabalí.

Las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia, en el marco de los controles dispuestos para la preservación del ambiente y la fauna silvestre en la región.