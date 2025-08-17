Susto en Traslasierra: vecinos sorprendidos por la aparición de un puma

Vecinos de Traslasierra quedaron sorprendidos tras la aparición de un puma en plena ruta, en el tramo que une La Paz con Corralito. La imagen del felino, compartida por un habitante de la zona y difundida en medios locales, generó gran repercusión.

El animal, considerado símbolo de la fauna serrana, fue visto deambulando en la calzada, recordando que este territorio también forma parte de su hábitat natural.

Ante la situación, especialistas y autoridades recomendaron no acercarse, no intentar alimentarlo y dar aviso inmediato a las fuerzas locales en caso de un nuevo avistaje.