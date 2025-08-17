Tragedia en Traslasierra: la búsqueda de un vecino terminó con el peor final

La búsqueda de un vecino de Traslasierra que llevaba varios días desaparecido terminó en tragedia este domingo. Un hombre de 67 años fue hallado sin vida en una quebrada de difícil acceso del paraje San Mateo, en el departamento San Alberto.

De acuerdo al parte policial, efectivos iniciaron un rastrillaje en la zona montañosa cercana a la vivienda del hombre, hasta que finalmente encontraron el cuerpo identificado como Emiliano Oscar Pereya.

El operativo contó con la intervención del DUAR (Dirección de Unidades de Alto Riesgo), que mediante técnicas especializadas logró la extracción del cuerpo desde el lugar. La tarea se prolongó varias horas debido a las condiciones del terreno y la profundidad de la quebrada.