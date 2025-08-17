Tras una intensa persecución, detuvieron a cinco jóvenes, cuatro de ellos menores

San Isidro. La localidad de San Isidro, en Buenos Aires, vivió ayer un operativo policial de alto impacto tras un robo en una vivienda deshabitada, que culminó con la detención de cinco sospechosos, entre ellos un niño de 11 años, un adolescente de 14, dos jóvenes de 16 y un mayor de 25.

La fuga se inició cuando los delincuentes escaparon en un Chevrolet Agile con patente adulterada, registrado por las cámaras de seguridad municipales. El vehículo fue perseguido por varias cuadras hasta que chocó contra otro auto al intentar evadir un patrullero. Dentro del rodado se hallaron joyas, celulares, consolas y otros elementos robados.

Cuatro de los ocupantes fueron capturados en ese momento, mientras que un quinto sospechoso, de 16 años, fue interceptado cuando intentaba huir en un colectivo. Este último tenía un pedido de captura vigente tras haberse fugado de un instituto de menores.

La investigación quedó en manos de la UFI N°1 y la UFI de Menores de San Isidro, con cargos por robo agravado, encubrimiento y resistencia a la autoridad. La fiscal a cargo es Cecilia Chaieb.

El caso genera preocupación por la edad de los involucrados y, en especial, por uno de los adolescentes de 16 años que acumula un extenso prontuario delictivo en lo que va de 2025. El joven ya había sido detenido en varias oportunidades por robos, tenencia de armas y hasta un homicidio en un enfrentamiento, pero logró fugarse en reiteradas ocasiones de institutos de menores.

Las autoridades señalaron que el Chevrolet utilizado también tenía pedido de secuestro por robo automotor. El hecho reaviva el debate sobre la participación de menores en delitos violentos y la efectividad de las medidas judiciales en su tratamiento.