Un conductor huyó y dejó un auto con pedido de secuestro en Villa Siburu

Durante la madrugada de este domingo, efectivos del Comando de Acción Preventiva llevaron adelante un operativo que terminó en avenida Humberto Primo al 3500, en barrio Villa Siburu. Allí lograron interceptar un Toyota Etios que presentaba pedido de secuestro judicial y estaba señalado en la investigación de diversos ilícitos ocurridos en la zona.

Según informaron fuentes policiales, el procedimiento incluyó un seguimiento controlado hasta el punto de intercepción. Al advertir la maniobra, el conductor del rodado consiguió huir, dejando abandonado el automóvil.

En el interior del vehículo se incautaron varias herramientas habitualmente utilizadas para forzar cerraduras y ruedas: un destornillador, llave cruz, llave inglesa, llave de mano, llave saca bulones, además de bulones sueltos y un gato hidráulico. También hallaron un posnet y documentación perteneciente a otro rodado.

Todo lo secuestrado quedó a disposición de la justicia, que continuará con la investigación para dar con el responsable y esclarecer los hechos.