Un motociclista perdió la vida en el camino a Copina

Pasadas las 16 horas de este domingo, un motociclista de 29 años de edad murió tras perder el control de su motocicleta en la Ruta 14, en el camino viejo a Copina.

El conductor circulaba en su moto KTM modelo DUKE, cuando por causas que se tratan de establecer, cayó a la banquina y golpeó contra un árbol. Según pudo conocer El Diario, el joven se encontraba con un grupo de amigos, todos oriundos de la localidad de Tanti, y trascendió que se dirigía. con destino a los puentes colgantes.

El servicio de emergencias de Punilla Sur se hizo presente en el lugar, constatando el deceso. Por el momento, se desconoce la identidad de la víctima fatal.

Trabajaron en el lugar los bomberos voluntarios de Icho Cruz y efectivos policiales.