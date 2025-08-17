Una delegación humanitaria de Córdoba fue agredida y detenida por policías alcoholizados en el Chaco

Escándalo en Chaco: Médicos cordobeses en misión humanitaria fueron agredidos y hostigados por un comisario

Un equipo de 59 profesionales de la salud de la fundación "Todo por Todos" fue interceptado en la ruta en Taco Pozo. El agresor, en aparente estado de ebriedad, resultó ser el jefe de la policía local, quien luego detuvo a una de las doctoras y secuestró los vehículos de la comitiva. El oficial, Comisario de Taco Pozo, Daniel Melchorni, acumula más de 20 denuncias por abuso de autoridad.

Lo que debía ser el cierre de una nueva misión solidaria se convirtió en una pesadilla de abuso y violencia. Un grupo de 59 médicos y profesionales de la salud de Córdoba, pertenecientes a la organización "Todo por Todos", denunció haber sido víctima de una grave agresión por parte del comisario de la localidad de Taco Pozo, en la provincia de Chaco, quien, en aparente estado de ebriedad, atacó a uno de los voluntarios y luego utilizó su cargo para amedrentar a toda la comitiva.

El doctor Manuel Linares, líder del operativo sanitario que brinda asistencia gratuita en la zona desde hace más de 13 años, relató los hechos en una transmisión en vivo, visiblemente afectado. El incidente ocurrió cuando la caravana de voluntarios emprendía el regreso a Córdoba.

"Nos interceptó un vehículo particular, un Toyota Corolla, acusándonos de ir en exceso de velocidad. Cuando bajamos el vidrio para preguntar qué pasaba, el conductor, en evidente estado de ebriedad, agredió a uno de nuestros voluntarios", narró Linares. El ataque, perpetrado sin mediar palabra, dejó al conductor de la fundación con un corte en el labio y múltiples contusiones.

La situación, ya de por sí grave, escaló a un nivel insospechado cuando un patrullero policial llegó al lugar. Según el relato de los médicos, los oficiales intentaron detener al voluntario agredido. La comitiva decidió entonces dirigirse a la comisaría para radicar la denuncia formal.

"Al llegar, nos encontramos con la sorpresa de que el agresor, que antes estaba de civil, ahora estaba vestido de uniforme. Resultó ser el comisario de Taco Pozo", continuó el médico, identificando al oficial como Daniel Augusto Melchiorri.

Lejos de calmar la situación, el comisario, aún en estado de ebriedad según los testigos, ordenó a sus subalternos secuestrar todos los vehículos de la fundación. "Son autos particulares que solo tienen una calcomanía de la organización. No había ninguna razón para hacerlo", agregó Linares.

Ante el evidente abuso de autoridad, los voluntarios comenzaron a filmar el procedimiento y a exigir explicaciones. La respuesta del comisario fue redoblar la apuesta: "No respondió y, en un momento, ordenó la detención de una de nuestras médicas. La ingresaron a la comisaría sin darnos ninguna razón y se negaban a tomarnos las denuncias", relató el doctor.

Tras la desaparición del comisario de la seccional, finalmente intervinieron otras autoridades y los médicos pudieron asentar las denuncias correspondientes. "Queremos dejar en claro que esto se trata de un operativo humanitario, con decenas de testigos y videos que respaldan nuestra versión", afirmó Linares.

Una rápida investigación por parte de los propios médicos reveló un alarmante historial. El comisario Melchiorri acumularía más de 22 denuncias previas por abuso de autoridad y agresiones similares. "Cuando buscamos su nombre en internet, aparecen las noticias y fotos de otros colegas que han sido agredidos por él", señaló Linares, quien además reveló el clima de temor que se vive en la localidad: "Muchos habitantes temen denunciar por posibles represalias".

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, se comunicó con los médicos varados y se comprometió a realizar gestiones con las autoridades de Chaco para lograr la liberación de los vehículos y garantizar el regreso seguro de la delegación a su provincia.

Informe de Rony Vargas

Cadena3