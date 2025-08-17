Una mujer será juzgada en Río Tercero tras denunciar abusos y matar a su padre

La Cámara Criminal y Correccional de Río Tercero deberá juzgar a una mujer acusada de matar a su padre en un hecho ocurrido a principios de 2025 en una zona rural de Almafuerte. La Fiscalía de Fuero Múltiple Número 2, a cargo de Paula Bruera, solicitó la elevación a juicio bajo la figura de homicidio agravado por el vínculo, cometido en estado de emoción violenta.

De acuerdo a la investigación, la mujer habría atravesado un largo historial de violencia de género dentro del propio hogar. Según el requerimiento fiscal, desde su infancia habría padecido maltratos, agresiones físicas, explotación laboral e incluso abusos sexuales por parte de su padre, quien finalmente resultó víctima fatal.

La acusación sostiene que este contexto de violencia sistemática fue el detonante del estallido emocional que anuló la capacidad reflexiva de la mujer, impulsándola a quitarle la vida a su progenitor. El caso será ventilado en los próximos meses en sede judicial.