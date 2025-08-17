Venado Tuerto: la madrugada dejó un choque en moto con lesiones gravísimas

Un violento accidente de tránsito se registró minutos antes de las 6.30 de este domingo en la intersección de la Ruta Nacional 33 y Dr. Luis Chapuis, en Venado Tuerto. Dos jóvenes de 19 años que circulaban en una motocicleta Honda XR 150 cc impactaron contra un guardarrail y sufrieron heridas de extrema gravedad.

La joven acompañante perdió una de sus piernas a la altura del tobillo, mientras que el conductor sufrió una fractura expuesta en una de las suyas. Según relató el bombero Favio Salvadori en diálogo con Radio Jota 98.3, ambos se encontraban conscientes pero en estado de shock al momento de ser asistidos.

Personal del SIES 107 y Bomberos Voluntarios inmovilizaron a los heridos y los trasladaron en dos ambulancias al Hospital local. En el lugar trabajaron además efectivos policiales y agentes de Tránsito municipal para ordenar la circulación.