Video: quedó filmado mientras robaba en una parrilla de la costanera

En la mañana de este sábado, un delincuente ingresó a cara descubierta a la parrilla Santino en Av. Sabattini, sobre la costanera de Villa Carlos Paz.

El hecho se produjo cerca de las 06:00 horas; el sujeto forzó la puerta de ingreso al lugar y sustrajo dinero en efectivo, un teléfono celular y varias botellas de vino. En el video se lo puede ver como ingresa a cara descubierta y recorre el establecimiento.

El propietario del lugar realizó la denuncia en la Unidad Judicial de Villa Carlos Paz y difundió la imagen para alertar al resto de los comerciantes de la zona.