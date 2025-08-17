Violento ataque a un móvil dejó a una mujer policía con una seria lesión

Ataque en Villa La Fabela
Violento ataque a un móvil dejó a una mujer policía con una seria lesiónDurante un operativo en el barrio, desconocidos arrojaron piedras contra un patrullero y provocaron la rotura de un cristal que impactó en el rostro de la agente
Una mujer policía resultó herida en un ojo tras un violento ataque contra un móvil de la fuerza, ocurrido en la tarde de ayer en Villa La Fabela. El hecho se produjo cuando varias personas arrojaron piedras contra el patrullero en el que se trasladaba la uniformada.
Uno de los proyectiles impactó directamente contra el vidrio lateral, que estalló y ocasionó una lesión ocular a la agente. La situación generó momentos de tensión mientras el resto del personal policial trataba de controlar el disturbio en la zona.
La mujer fue trasladada de inmediato al Policlínico Policial, donde recibió atención médica y quedó bajo observación de especialistas.
Hasta el momento no se informó sobre personas identificadas ni detenidas por el ataque, que dejó un saldo de preocupación dentro de la fuerza de seguridad.