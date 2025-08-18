Alerta en Argentina por el posible ingreso de tres presos de alta peligrosidad que se fugaron en Chile

Las fuerzas de seguridad de Argentina fueron alertadas por la posibilidad de que ingresen al país tres presos considerados de alta peligrosidad que se fugaron del Complejo Penitenciario de Valparaíso en Chile.

El alerta llegó hasta Mendoza y provincias limítrofes con el detalle del prontuario de cada uno de los internos, quienes, por cómo sucedieron los hechos, habrían contado con ayuda externa para poder escapar, según informó Diario Uno.

El director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, detalló que la fuga de los reclusos se dio luego que escalaron desde su celda, cortaron barrotes y ascendieron al cuarto nivel del módulo 105 para tensar una cuerda que fue lanzada desde el exterior y, aprovechando que había una densa niebla, se lanzaron al estilo canopy y cruzaron el muro perimetral.

Frente a ello, el Gobierno trasandino anunció más de una decena de medidas para reforzar la seguridad en las cárceles del país sudamericano.

Por otra parte, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, indicó que Gendarmería, responsable de la custodia de los recintos penitenciarios, deberá revisar el perímetro de todas las cárceles en un plazo de 24 horas y entregar en 72 horas un informe sobre la distribución de los internos en las celdas, entre otras acciones.

Quiénes son los presos que se fugaron de una cárcel de Chile

De acuerdo a lo que se detalló sobre los datos de los tres presos fugados, se trata de tres de alta complejidad que estaban encarcelados en Complejo Penitenciario de Valparaíso en Chile.

Entre los prófugos se encuentra Juan Israel González Quezada, de 27 años, condenado a perpetua calificada por el homicidio del suboficial mayor de Carabineros David Florido en 2022. Conocido como “Enemigo Público” o “Israel”, el recluso disparó contra el policía, provocándole un traumatismo cráneo encefálico que le causó la muerte.

El segundo evadido es Jairo Adonis González Miranda, de 25 años, condenado a perpetua calificada por robo con homicidio. Fue hallado culpable de asesinar a una mujer a golpes y estrangulándola con un cable, para luego robarle pertenencias y huir en motocicleta.

El tercer fugitivo es Claudio Alexander Fornes Vicuña, de 34 años, alias “Conejo”, condenado por robo con homicidio y tráfico ilícito de drogas. Cumplía condena hasta agosto de 2026