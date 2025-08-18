Desaparición

Alerta en Valle Hermoso: un joven está desaparecido desde el 16 de agosto

La Fiscalía de Instrucción de Cosquín solicita colaboración para encontrar a José Iván Bolta, de 24 años, visto por última vez en Valle Hermoso
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Sucesos
lunes, 18 de agosto de 2025 · 20:06

La Fiscalía de Instrucción de Cosquín emitió un pedido de colaboración para dar con el paradero de José Iván Bolta, un joven de 24 años que reside en Valle Hermoso y que permanece desaparecido desde el 16 de agosto.

Al momento de ser visto por última vez, Bolta vestía un buzo color beige, jeans celeste y zapatillas negras. Su descripción física indica que mide aproximadamente 1,70 metros, es de contextura delgada, cutis trigueño, tiene el cabello corto de color negro y los ojos marrones.

Cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero debe comunicarse a la Unidad Judicial de La Falda al teléfono 03548 422834, o bien acercarse a la dependencia policial o judicial más cercana.

Comentarios