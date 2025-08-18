Alerta en Valle Hermoso: un joven está desaparecido desde el 16 de agosto

La Fiscalía de Instrucción de Cosquín emitió un pedido de colaboración para dar con el paradero de José Iván Bolta, un joven de 24 años que reside en Valle Hermoso y que permanece desaparecido desde el 16 de agosto.

Al momento de ser visto por última vez, Bolta vestía un buzo color beige, jeans celeste y zapatillas negras. Su descripción física indica que mide aproximadamente 1,70 metros, es de contextura delgada, cutis trigueño, tiene el cabello corto de color negro y los ojos marrones.

Cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero debe comunicarse a la Unidad Judicial de La Falda al teléfono 03548 422834, o bien acercarse a la dependencia policial o judicial más cercana.