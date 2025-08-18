Carlos Paz: un menor detenido con una moto robada en San Martín e Irigoyen

Un operativo de control realizado este lunes por la tarde en avenida San Martín de Villa Carlos Paz terminó con la aprehensión de un menor de 17 años y el secuestro de una motocicleta con pedido vigente.

El hecho ocurrió cuando personal del Escuadrón Motorizado Enduro, en patrullaje preventivo, detectó la circulación sospechosa de una moto. Tras un seguimiento controlado, los efectivos lograron que el conductor se detuviera en la esquina de Irigoyen.

En ese momento, el joven intentó escapar a pie, abandonando el rodado, pero fue interceptado a pocos metros. Se le realizó un control preventivo sin hallazgos y luego se verificó la numeración del chasis de la moto, que confirmó un pedido de secuestro vigente solicitado por el Destacamento Estancia Vieja desde el 15 de agosto de 2025.

La motocicleta, una CFMOTO modelo 300NK de color negra, fue secuestrada junto a otros elementos que el joven portaba y cuya procedencia no pudo justificar. El detenido fue trasladado a la Alcaldía local, quedando a disposición del magistrado interviniente.