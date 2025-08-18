Córdoba: desalojan siete fiestas clandestinas con más de 3.000 personas

Durante el fin de semana, operativos conjuntos de la Municipalidad de Córdoba, el Ente de Fiscalización y Control, la Secretaría de Gobierno y la Policía provincial permitieron desarticular siete fiestas clandestinas donde se concentraron más de 3.000 personas, en muchos casos menores de edad.

Los procedimientos se desarrollaron entre la madrugada del viernes y sábado en distintos puntos de la ciudad: Villa Belgrano, barrio Acosta, Ampliación Rosedal, Ampliación Kennedy, Villa Revol, el Centro y en la intersección de Colón y Río Bamba.

En Villa Belgrano, en Jacobo Joule 6320, se clausuró un domicilio con más de 550 asistentes, en su mayoría adolescentes, donde se constató venta de alcohol a menores, cobro de entradas sin control y graves faltas de seguridad, como ausencia de matafuegos, cables expuestos y falta de salidas de emergencia.

En barrio Acosta, en el Centro Vecinal de calle Soto 1057, se desalojó un evento con cerca de 1.000 personas. En Ampliación Kennedy, sobre calle Rimini 389, se detectaron 300 menores, algunos de apenas 10 años. En Ampliación Rosedal, la clausura recayó sobre la sede del Club Atlético All Boys, donde se reunían más de 150 personas. También se intervinieron concentraciones en Villa Revol y en Rivadavia 371, barrio Centro, además de un operativo en Colón y Río Bamba.

En varios procedimientos, inspectores y funcionarios fueron agredidos con piedras y botellas, lo que reforzó la necesidad de acompañamiento policial. En todos los casos se labraron actas por falta de habilitación, expendio de alcohol a menores y ausencia de medidas de seguridad, infracciones previstas en el artículo 92 bis de la Ordenanza 12.348.