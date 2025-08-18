Córdoba: Investigan una tercera muerte vinculada al fentanilo contaminado

La justicia abrió una investigación por la muerte de un hombre de 68 años, ocurrida por una operación en sanatorio privado de Córdoba, que tendría vinculación con el fentanilo contaminado. Se trata del tercer caso sospechoso que se registra en la provincia y trascendió que falleció el pasado 20 de junio .

La víctima fatal fue identificada como Emilio Caroti, quien había sufrido una fractura de fémur, se le suministró fentanilo para calmar el dolor y recibió el ata médica el 28 de mayo. Los problemas comenzaron a mediados de junio, cuando fue internado en otra clínica por un presunto ACV que luego derivó en complicaciones renales y la colocación de una nueva dosis de fentanilo.

Finalmente, murió el 20 de junio por una falla multiorgánica con la presencia de una bacteria no identificada.

La familia hizo una presentación judicial con el patrocinio del doctor Carlos Nayi.

Al caso, se suma la muerte de una mujer y la intoxicación de un bebé que permanece en grave estado y fueron atendidas en la misma clínica privada.