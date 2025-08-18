Córdoba: policías salvaron a una niña de 8 años que se atragantó en su casa

Anoche, efectivos del Comando de Acción Preventiva (CAP) intervinieron de urgencia en un domicilio de calle Ucrania al 700, en barrio Pueyrredón, donde una niña de 8 años se había atragantado con un alimento y presentaba una seria dificultad respiratoria.

El operativo se activó tras un llamado al 911 que alertó sobre la situación. De inmediato, los uniformados llegaron al lugar y aplicaron maniobras de primeros auxilios hasta desobstruir las vías aéreas de la menor, logrando estabilizarla.

Posteriormente, la niña fue trasladada junto a su madre al Hospital de Niños para una valoración médica más completa.