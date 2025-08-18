Cuatro cordobeses volcaron en plena demostración en Venado Tuerto

Una camioneta Ford Maverick volcó este domingo por la tarde en pleno circuito de práctica de manejo de ExpoVenado 2025. En el vehículo viajaban un hombre de 30 años, identificado como Federico, y tres jóvenes de entre 16 y 20 años, oriundas de Arias.

Cuando Bomberos llegaron al lugar, la camioneta estaba con las cuatro ruedas hacia arriba. El conductor y una de las jóvenes ya habían salido y estaban junto al vehículo, mientras que las otras dos caminaban por la zona.

Tras ser evaluados por personal médico, el conductor fue inmovilizado con collar cervical y tabla espinal y trasladado en una ambulancia municipal al hospital. Dos de las acompañantes también fueron trasladadas en una ambulancia privada, sin necesidad de inmovilización, mientras que la tercera fue dada de alta en el lugar.

Bomberos dieron vuelta la camioneta con ayuda de herramientas mecánicas y luego cortaron el suministro eléctrico para asegurar la zona. En el operativo también participaron efectivos policiales, personal de los Pumas y Emcofir.