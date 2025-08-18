Cuatro detenidos por un violento atraco en una barbería de Córdoba

Cuatro personas fueron detenidas en Córdoba capital luego de asaltar una barbería en barrio Mariano Fragueiro. Entre los involucrados hay tres hombres adultos y un adolescente.

El hecho ocurrió en un local ubicado sobre calle Urquiza al 4100, donde un vecino alertó a la policía al notar movimientos sospechosos. Uno de los acusados fue reducido en el lugar, mientras que los otros intentaron escapar en un remis Chevrolet Corsa.

Tras un seguimiento controlado, fueron interceptados en la intersección de Tristán de Tejeda y Alonso de la Vega. En el operativo se incautaron dos armas de fuego calibre 22, seis cartuchos, cinco máquinas de cortar cabello, una afeitadora, dos celulares y dinero en efectivo.

Los detenidos y los elementos secuestrados fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición del magistrado interviniente.