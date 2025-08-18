Desesperada búsqueda de un vecino de Córdoba capital

La Fiscalía de Instrucción del Distrito 2 Turno 4 de Córdoba pidió colaboración para dar con el paradero de Mariano Antonio Varela, de 32 años, domiciliado en barrio Beatriz Caminos.

De acuerdo con la información oficial, el hombre mide 1,70 metros de estatura, es de contextura delgada, tiene cabello corto castaño, ojos marrón oscuro y tez blanca. Al momento de ser visto por última vez vestía un pantalón de jeans azul y una remera azul.

Las autoridades solicitaron que cualquier dato que pueda ayudar a su localización sea comunicado de inmediato en dependencias judiciales o policiales.