Desvalijaron la casa de Santiago Longo, el futbolista de Belgrano

Tres delincuentes ingresaron a la urbanización Prados de Manantiales y desvalijaron la casa del futbolista Santiago Longo y otras propiedades. El jugador de Belgrano no se encontraba en la propiedad, los vecinos alertaron de la situación a la Policía de Córdoba y se logró detener a uno de los ladrones.

El hecho se produjo el domingo pasado en horas de la tarde y se busca intensamente a dos prófugos

Para ingresar al predio, los malvivientes saltaron un tejido perimetral y trascendió que se movían en un auto. Entre los elementos secuestrados, se recuperó un bolso con una PlayStation 4 que habían sacado de las viviendas.

Los vecinos del barrio reclamaron que se tomen medidas de seguridad.