Desvalijaron la casa de Santiago Longo, el futbolista de Belgrano

Inseguridad en Córdoba
Desvalijaron la casa de Santiago Longo, el futbolista de BelgranoEl jugador fue uno de los vecinos de Prados de Manantiales que se vio afectado por el accionar delictivo de una banda.
Tres delincuentes ingresaron a la urbanización Prados de Manantiales y desvalijaron la casa del futbolista Santiago Longo y otras propiedades. El jugador de Belgrano no se encontraba en la propiedad, los vecinos alertaron de la situación a la Policía de Córdoba y se logró detener a uno de los ladrones.
El hecho se produjo el domingo pasado en horas de la tarde y se busca intensamente a dos prófugos
Para ingresar al predio, los malvivientes saltaron un tejido perimetral y trascendió que se movían en un auto. Entre los elementos secuestrados, se recuperó un bolso con una PlayStation 4 que habían sacado de las viviendas.
Los vecinos del barrio reclamaron que se tomen medidas de seguridad.