El Tren de las Sierras embistió a una mujer en La Falda

Una mujer de 65 años resultó herida este lunes por la mañana en La Falda, luego de ser alcanzada por una formación del Tren de las Sierras cuando cruzaba las vías por un paso peatonal.

El hecho ocurrió pasadas las 9:00, a metros de la calle Maipú, frente al ex supermercado Cordiéz. Según testigos, la víctima tiene problemas de audición y no percibió la proximidad del tren pese a las señales sonoras. El conductor intentó frenar, pero la formación terminó impactándola de manera lateral.

La mujer fue asistida en el lugar por personal de emergencias y trasladada al Hospital Municipal de La Falda con un golpe en la espalda, aunque se encontraba consciente al momento de la atención médica.

En el operativo intervinieron agentes municipales de Ojos en Alerta y Tránsito, efectivos de la Policía de Córdoba y personal sanitario.