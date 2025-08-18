Hallaron a un hombre de 72 años que se había perdido en Colonia Valle del Lago

Un hombre de 72 años que se había extraviado en la zona de Colonia Valle del Lago, en el departamento San Javier, fue localizado en buen estado de salud tras un operativo de búsqueda realizado por personal del DUAR con base en Dique La Viña.

Según informaron fuentes oficiales, el hombre se había ausentado de su domicilio durante la mañana de ayer y no había regresado, lo que generó preocupación entre sus allegados. De inmediato se desplegó un operativo en el área, que culminó con su hallazgo durante la tarde.

Tras ser asistido en el lugar, fue trasladado de manera preventiva por un servicio de emergencias al Hospital Regional de Villa Dolores para una evaluación médica más completa.