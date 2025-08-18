La familia de Milagros Basto cuestionó la prisión domicilia de Grasso

El abogado Carlos Nayi representa a la familia de Milagros Basto, quien fue encontrada sin vida dentro de un ropero en el departamento del ex policía Horacio Grasso. La mamá, la tía y la prima solicitaron ser querellantes en la causa y cuestionaron que el condenado por el crimen de Facundo Novillo estuviera con prisión domiciliaria.

La joven de 22 años de edad estaba desaparecida desde agosto de 2024 y sus restos fueron descubiertos en un avanzado estado de descomposición en el inmueble habitado por Grasso.

Para la familia, la justicia falló en no haber dado respuestas a las denuncias que pesaban sobre el sospechoso.

«Ni ella ni nadie merecía la muerte que tuvo. Pedimos que paguen todos los que tienen que pagar. Desde el principio fue muy difícil, nos enteramos recién cuando nos llamaron de la fiscalía para hacer el ADN. Solo queremos justicia por Milagros y por todas las mujeres que pasaron por cosas así»; dijo la tía de la joven.

La causa avanza bajo la investigación del fiscal José Bringas.