Más de veinte detenidos, vehículos secuestrados y una fiesta clandestina desarticulada

La Policía de Córdoba informó que, en el marco de múltiples allanamientos y operativos realizados en el departamento San Martín, se logró la detención de más de veinte personas vinculadas a delitos de robo, lesiones, daños e infracción a la ley de estupefacientes, entre otros hechos investigados.

Durante los procedimientos también fueron secuestrados 20 vehículos por diferentes contravenciones, como parte de las tareas de control y prevención en la región.

Por otro lado, en la localidad de Etruria, se desarticuló una fiesta clandestina que se desarrollaba sin habilitación ni medidas mínimas de seguridad, lo que motivó su inmediata clausura.

Las actuaciones quedaron a disposición de las fiscalías intervinientes, mientras que las autoridades policiales destacaron que los controles continuarán en distintos puntos del departamento con el fin de reforzar la seguridad y prevenir nuevos hechos delictivos.