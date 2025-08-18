¿Quién era el joven que murió en el trágico accidente en Copina?

Un profundo dolor causó en el Valle de Punilla la noticia del fallecimiento de un joven de 29 años en un trágico accidente en el viejo camino a Copina. La víctima era oriunda de Tanti y se encontraba participando de una salida grupal con varios amigos.

Alrededor de las 16 horas del domingo pasado, perdió el control del rodado y se accidentó en la Ruta 14.

Fue identificado como Víctor Gustavo Merlo, quien iba a bordo de una moto KTM modelo DUKE que cayó a la banquina y golpeó contra un árbol. Según pudo conocer El Diario, había emprendido una aventura con destino a los puentes colgantes.

Tras haberse dado a conocer la noticia, su fallecimiento enlutó a los vecinos de la región.