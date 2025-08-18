Rescataron a un hombre de un incendio y fueron chocados por un auto

Un voraz incendio se desató anoche en una vivienda ubicada en el barrio Bajo Pueyrredón de la ciudad de Córdoba y dejó el saldo de un hombre intoxicado con monóxido de carbono y con quemaduras. Mientras era llevado hacia el Instituto del Quemado, el patrullero que lo trasladaba fue chocado por un vehículo.

El hecho se produjo en un domicilio de la calle Juan de Garay al 2300 y trascendió que el herido tiene 29 años de edad.

Por causas que se tratan de establecer, el fuego se habría originado en un dormitorio afectando una cama, un lavarropas, una bicicleta y prendas de vestir.

Durante el traslado del damnificado, el móvil policial fue colisionado por un vehículo marca Volkswagen Gol, donde viajaban cuatro personas quienes no sufrieron lesiones. Finalmente, la víctima ingresó al centro de salud donde fue diagnosticado con inhalación de monóxido de carbono y quedó en observación.