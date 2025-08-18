Sorprendidos en el acto: dos hombres fueron detenidos al intentar entrar a una casa

Dos hombres fueron detenidos en barrio Quebrada de las Rosas luego de intentar ingresar a una vivienda en la intersección de avenida Don Bosco y Pasco, en la ciudad de Córdoba.

El hecho fue advertido por operadores de cámaras de seguridad del programa Cordobeses en Alerta, quienes observaron a los sospechosos cuando trepaban la tapia del domicilio. De inmediato se dio aviso a las patrullas de la zona, que interceptaron a los hombres y concretaron su aprehensión en el lugar. Los detenidos fueron trasladados a la Unidad de Contención de Aprehendidos (UCA), donde se labraron las actuaciones correspondientes.