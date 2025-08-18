Tres detenidos y más de 350 dosis de cocaína y marihuana secuestradas

En un operativo encabezado por el Ministerio Público Fiscal, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) detuvo a tres hombres mayores de edad y secuestró estupefacientes en el barrio Nicolás Avellaneda de la ciudad de Córdoba.

La acción incluyó seis allanamientos simultáneos en distintos domicilios de la zona, donde se logró la incautación de 235 dosis de marihuana, 133 de cocaína, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la causa.

Noticias Relacionadas Cuatro detenidos por un violento atraco en una barbería de Córdoba

Uno de los investigados intentó escapar al notar la presencia policial, pero fue alcanzado a pocos metros, en Pasaje Público esquina Manuel Fraga. Durante el procedimiento, entre sus pertenencias se encontraron 36 envoltorios de cocaína listos para la venta, pastillas de Rohypnol y dinero en efectivo.

Finalmente, la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno dispuso la remisión de lo secuestrado y el traslado de los tres detenidos a sede judicial, imputados por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.