Un hombre recibió a la policía a punta de pistola en un allanamiento

Un violento episodio se registró ayer en la ciudad de Deán Funes, cuando personal policial de la Departamental Ischilín acudió a un domicilio para cumplir con una orden de allanamiento en el marco de una investigación por robo.

Al momento de ingresar, un hombre salió a recibirlos empuñando una pistola 9 mm y apuntando directamente contra los efectivos. La situación generó momentos de máxima tensión, pero los uniformados actuaron con rapidez y lograron reducirlo, evitando que el hecho derivara en un desenlace más grave.

Durante el procedimiento se secuestró una bicicleta y otros elementos vinculados a la causa que se investiga. El detenido quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal, mientras continúa la instrucción de la investigación.