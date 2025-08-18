Deán Funes

Un hombre recibió a la policía a punta de pistola en un allanamiento

La Departamental Ischilín realizó un operativo por robo y logró reducir al agresor armado con una pistola 9 mm.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Sucesos
lunes, 18 de agosto de 2025 · 10:41

Un violento episodio se registró ayer en la ciudad de Deán Funes, cuando personal policial de la Departamental Ischilín acudió a un domicilio para cumplir con una orden de allanamiento en el marco de una investigación por robo.

Al momento de ingresar, un hombre salió a recibirlos empuñando una pistola 9 mm y apuntando directamente contra los efectivos. La situación generó momentos de máxima tensión, pero los uniformados actuaron con rapidez y lograron reducirlo, evitando que el hecho derivara en un desenlace más grave.

Durante el procedimiento se secuestró una bicicleta y otros elementos vinculados a la causa que se investiga. El detenido quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal, mientras continúa la instrucción de la investigación.

Comentarios