Un motociclista perdió la vida tras haberse estrellado contra un árbol

Un motociclista perdió la vida esta madrugada en un accidente fatal ocurrido en la ciudad de Córdoba. El trágico hecho se produjo en la calle Fray Miguel de Mojica al 1400 del barrio Marques de Sobremonte y trascendió que el conductor chocó contra un árbol y quedó tendido en el asfalto.

La víctima tenía 44 años y se trasladaba en una motocicleta marca Gilera Sahel.

Por causas a establecer, perdió el control del rodado e impactó contra un árbol. A bordo de la moto, viajaba otra persona de 39 años quien sufrió una fractura y traumatismos varios y fue trasladada hacia el Hospital de Urgencias.

Se investigan las circunstancias en las que se produjo el siniestro.