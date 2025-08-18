Un turista se descompensó cuando paseaba por el centro y asustó a todos

Un momento de extrema tensión se vivió esta tarde en el centro de Villa Carlos Paz por el caso de un turista descompensado. El hecho ocurrió minutos después de las 18 horas en un centro comercial ubicado sobre la Avenida 9 de Julio y trascendió que fue asistido en el lugar y trasladado al Hospital Gumersindo Sayago.

Se trata de un hombre de alrededor de 70 años que se encontraba de vacaciones en la ciudad.

Según pudo conocerse, se trata de una persona asmática que además padece de diabetes.

Un importante despliegue con participación de dos ambulancia, los bomberos voluntarios y efectivos del escuadrón motorizado.