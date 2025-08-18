Un zorro, un gato montés y aves, entre los animales liberados en El Tío

Más de 60 ejemplares de fauna silvestre recuperaron su libertad en la localidad de El Tío, departamento San Justo, en una suelta organizada por la Policía Ambiental junto al Ministerio de Ambiente y Economía Circular.

La jornada se realizó en un parche de bosque nativo de la zona rural y reunió a animales que habían sido rescatados en distintos procedimientos de control. La mayoría provenía de domicilios particulares, donde eran mantenidos como mascotas.

Entre las especies liberadas se encontraban una corzuela, diez reinamoras, quince jilgueros, diez pepiteros de collar, cinco cabecitas negra, diez cardenales comunes, cinco vira vira y cinco monteritas cabeza negra, además de un zorro gris y un gato montés. Estos últimos habían sido entregados de manera voluntaria, tras superar cuadros severos: el zorro fue tratado por sarna en Capilla del Monte y el felino por una lesión en una pata tras quedar atrapado en una trampa en Oncativo.

Antes de regresar a la naturaleza, los 63 animales cumplieron cuarentena sanitaria y procesos de recuperación física y comportamental en la reserva Tatú Carreta. Allí recibieron el alta veterinaria que habilitó su reinserción.

“Cada ejemplar tiene una historia particular: algunos llegan con malnutrición, otros con lesiones graves. No todos logran volver a su hábitat, por eso cada liberación es un logro”, explicó Adrián Rinaudo, secretario de Policía Ambiental.

La ministra de Ambiente, Victoria Flores, recordó que la tenencia, transporte y comercialización de fauna silvestre está prohibida, e instó a la ciudadanía a denunciar los casos.