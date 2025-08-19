Accidente en autopista: un auto chocó contra un camión en Marcos Juárez

Bomberos Voluntarios de Marcos Juárez informaron que alrededor de las 7:30 de este martes se produjo un accidente vehicular en la autopista Córdoba–Rosario, a la altura del kilómetro 420.

El siniestro involucró a un automóvil y a un camión. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el único ocupante del vehículo menor se encontraba fuera de la unidad y sin lesiones aparentes, aunque fue trasladado de manera preventiva al hospital local para una revisión médica.

El camión no se encontraba en la escena al momento del arribo de las dotaciones.

En el operativo intervinieron cuatro unidades y un total de 21 bomberos, quienes trabajaron en la liberación de la calzada y la asistencia al conductor.