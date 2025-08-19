Alerta por ráfagas de hasta 80 km/h durante la madrugada

Alerta meteorológica en Córdoba
Alerta por ráfagas de hasta 80 km/h durante la madrugadaEl Servicio Meteorológico Nacional advirtió que los fuertes vientos podrían generar polvo en suspensión y reducción de visibilidad. Recomiendan circular con precaución.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta por vientos fuertes para la provincia de Córdoba. Según el parte oficial, durante la noche de hoy y la madrugada de mañana se prevén ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora, lo que podría generar polvo en suspensión y disminuir la visibilidad en rutas y caminos.
Desde la Policía de Córdoba se pidió a los automovilistas extremar las medidas de precaución al momento de circular, reducir la velocidad y mantener distancia entre vehículos. Además, se recomendó asegurar objetos sueltos en patios, balcones y terrazas para evitar incidentes.
Las autoridades remarcaron que se trata de un fenómeno que puede tener impacto tanto en la circulación vial como en la vida cotidiana, y pidieron estar atentos a la evolución de los avisos emitidos por el SMN.