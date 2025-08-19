Alerta por ráfagas de hasta 80 km/h durante la madrugada

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta por vientos fuertes para la provincia de Córdoba. Según el parte oficial, durante la noche de hoy y la madrugada de mañana se prevén ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora, lo que podría generar polvo en suspensión y disminuir la visibilidad en rutas y caminos.

Desde la Policía de Córdoba se pidió a los automovilistas extremar las medidas de precaución al momento de circular, reducir la velocidad y mantener distancia entre vehículos. Además, se recomendó asegurar objetos sueltos en patios, balcones y terrazas para evitar incidentes.

Las autoridades remarcaron que se trata de un fenómeno que puede tener impacto tanto en la circulación vial como en la vida cotidiana, y pidieron estar atentos a la evolución de los avisos emitidos por el SMN.