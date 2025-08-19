Carlos Paz: entró a una carnicería y se robó varios kilos de carne

En la madrugada de este martes, Carlos Paz fue escenario de un insólito robo que terminó con un detenido y la recuperación de los elementos sustraídos. El hecho ocurrió en una carnicería ubicada en la esquina de calles San Martín y Güemes, en barrio Los Eucaliptus, cuando un hombre de 40 años ingresó al local y, tras forzar una ventana, salió cargando dos bolsas repletas.

El sistema de monitoreo urbano detectó la maniobra y dio aviso inmediato a la Policía. Las cámaras registraron al hombre huyendo con las bolsas al hombro, lo que permitió a los operadores aportar datos precisos sobre su vestimenta y dirección de escape. Con esa información, efectivos del Comando de Acción Preventiva desplegaron un operativo cerrojo en las inmediaciones.

Minutos más tarde, en calle Azopardo, los uniformados interceptaron al sospechoso. Al revisarlo, comprobaron que las bolsas contenían cortes de carne, además de un CPU y un teléfono celular, todos elementos que habían sido sustraídos de la carnicería momentos antes.

El hombre fue trasladado a la Alcaldía local, mientras que los objetos recuperados quedaron secuestrados como prueba. La causa quedó a disposición del magistrado interviniente, quien determinará los pasos judiciales a seguir.