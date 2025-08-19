Clínica en llamas en Córdoba: treinta personas fueron evacuadas

Un incendio generalizado se desató esta mañana en el Centro Modelo de Otorrinolaringología, ubicado en calle Mendoza al 65 de barrio Centro.

El siniestro comenzó en un consultorio situado en el subsuelo, lo que provocó la inmediata evacuación de unas treinta personas que se encontraban en el edificio. Afortunadamente, no se registraron heridos.

Bomberos de la Dirección Central acudieron al lugar y lograron controlar el fuego, que dejó como saldo la afectación parcial de una camilla e instrumental médico.

Las causas del anómalo aún se investigan.