Despiste en Oncativo: una camioneta terminó en un canal

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Oncativo informó que anoche, alrededor de las 20:30, se produjo un siniestro vial en la intersección de las calles Antártida Argentina y Juan Pablo Segundo.

Según se constató en el lugar, una camioneta se despistó por causas que aún se investigan y terminó cayendo dentro de un canal.

En el vehículo se trasladaban dos hombres mayores de edad, quienes sufrieron politraumatismos leves y fueron asistidos de inmediato.

Bomberos Voluntarios trabajaron en conjunto con personal de la Policía Local para garantizar la atención y la seguridad en la zona.