Detuvieron a un delivery que vendía cocaína y marihuana en Córdoba capital

La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) detuvo a un hombre acusado de distribuir cocaína y marihuana bajo la modalidad de delivery en la ciudad de Córdoba.

El operativo se concretó luego de diversos llamados al Centro de Denuncias Anónimas (0800-888-8080) que alertaron sobre un punto de expendio de estupefacientes. Bajo la coordinación del Ministerio Público Fiscal, se allanó una vivienda ubicada en calle Eduardo Wilde al 3400, en barrio Marcelo T. de Alvear.

Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron varios envoltorios de cocaína y marihuana ya fraccionados y listos para su comercialización, además de otros elementos presuntamente vinculados a la actividad ilegal.

El detenido fue trasladado a sede judicial y lo incautado quedó a disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno.