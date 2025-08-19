Departamental Punilla Norte

Dos detenidos con armas y cartuchos en un control policial en La Falda

Se trasladaban a bordo de un auto Volkswagen Fox que fue interceptado en Alto del Gigante.
Sucesos
martes, 19 de agosto de 2025 · 19:19

Dos hombres armados fueron detenidos esta madrugada durante un control policial en la ciudad de La Falda. Los sujetos se trasladaban a bordo de un auto Volkswagen Fox que fue interceptado por el personal de la Departamental Punilla Norte en el barrio Alto del Gigante.

Los sospechosos tienen 24 y 29 años de edad y llevaban un arma de fuego, cartuchos varios y un arma blanca.

Se procedió a la aprehensión de ambos y el secuestro de los elementos. 

Fueron trasladados a la sede policial y quedaron a disposición de Fiscalía de Instrucción de la ciudad de Cosquín.

Más de
dos detenidos La Falda control policial Departamental Punilla Norte

