Dos detenidos con armas y cartuchos en un control policial en La Falda

Dos hombres armados fueron detenidos esta madrugada durante un control policial en la ciudad de La Falda. Los sujetos se trasladaban a bordo de un auto Volkswagen Fox que fue interceptado por el personal de la Departamental Punilla Norte en el barrio Alto del Gigante.

Los sospechosos tienen 24 y 29 años de edad y llevaban un arma de fuego, cartuchos varios y un arma blanca.

Se procedió a la aprehensión de ambos y el secuestro de los elementos.

Fueron trasladados a la sede policial y quedaron a disposición de Fiscalía de Instrucción de la ciudad de Cosquín.