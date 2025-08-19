Dos detenidos con armas y cartuchos en un control policial en La Falda

Departamental Punilla Norte
Dos detenidos con armas y cartuchos en un control policial en La FaldaSe trasladaban a bordo de un auto Volkswagen Fox que fue interceptado en Alto del Gigante.
Dos hombres armados fueron detenidos esta madrugada durante un control policial en la ciudad de La Falda. Los sujetos se trasladaban a bordo de un auto Volkswagen Fox que fue interceptado por el personal de la Departamental Punilla Norte en el barrio Alto del Gigante.
Los sospechosos tienen 24 y 29 años de edad y llevaban un arma de fuego, cartuchos varios y un arma blanca.
Se procedió a la aprehensión de ambos y el secuestro de los elementos.
Fueron trasladados a la sede policial y quedaron a disposición de Fiscalía de Instrucción de la ciudad de Cosquín.